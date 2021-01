Wereldbekergoud voor mannen op achtervolging, vrouwen pakken zilver

Het Oranje-trio Ireen Wüst, Carlijn Achtereekte en Melissa Wijfje pakte het zilver in Thialf, waar in aanloop naar de WK afstanden van half februari twee weekeinden lang wereldbekerwedstrijden worden gereden.

De Canadezen konden dit seizoen niet trainen in de overdekte hal in Calgary , maar Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valerie Maltais lieten ondanks de beperkte voorbereiding zien meteen in vorm te zijn.

De wereldbeker in Heerenveen is na nationale toernooien en de Europese kampioenschappen allround en sprint van vorige week de eerste mondiale schaatswedstrijd van de winter.

Het was de eerste keer in deze samenstelling, dat is altijd een beetje wennen.

Bij de mannen pakten Sven Kramer, Beau Snellink en Chris Huizinga het goud, voor Noorwegen en Canada. De winnende tijd (3.40,33) was de vierde tijd ooit in Heerenveen en bijna 1,3 seconde sneller dan de tijd van de Noren.

De Japanse vrouwen, winnaar van de laatste twee WK's en de olympische titel in Pyeongchang, ontbreken in Heerenveen. De gehele Japanse ploeg reist deze winter door de coronasituatie niet naar Heerenveen af.

Wüst was ondanks de tweede plaats niet ontevreden. "Het is altijd even aftasten, door corona hebben we ook niet echt meer kunnen trainen op de ploegenachtervolging. De laatste training was volgens mij begin september."

'Ze hebben allebei veel potentie'

Kramer heeft onlangs wel kunnen trainen op het onderdeel met Snellink (19) en Huizinga (23), twee rijders met geringe wereldbekerervaring.

"We hebben al een trainingswedstrijd gereden in deze samenstelling", zegt Kramer. "Je ziet dat het, ondanks dat het relatief nieuwe jongens zijn, zijn vruchten afwerpt. Ze hebben allebei heel veel potentie, anders rijd je dit niet."

