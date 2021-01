Getuige meldt zich in zaak van gedode meisje Lotte (14) in Almelo

Een mogelijk waardevolle getuige in de zaak van het 14-jarige gedode meisje uit Almelo heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om de bestuurder van een blauwe Mercedes. Die auto is gezien in de omgeving van de spoorbrug bij het Twentekanaal waar het meisje bijna twee weken geleden werd omgebracht.

Het politieteam dat de zaak onderzoekt gaat met de bestuurder in gesprek. Eerder vandaag liet de politie weten graag in contact te komen met de inzittenden van de Mercedes.

Het Almelose meisje Lotte werd dood aangetroffen in een sloot bij een industrieterrein. Een man uit Almelo en zijn twee minderjarige zoons zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Over de doodsoorzaak wil de politie alleen kwijt dat er sprake is van een misdrijf. Wat de relatie tussen de verdachten en het meisje is, is niet duidelijk.

Treinen en roeiers

De politie blijft op zoek naar meer getuigen. Dicht bij de plaats delict loopt de spoorlijn van Almelo naar Wierden, waar treinen langzaam langs zijn gereden. De politie vraagt reizigers en personeelsleden van treinbedrijf Keolis die op die bewuste zondagmiddag iets bijzonder hebben gezien zich te melden. In treinen van Keolis worden posters opgehangen.

Verder heeft de politie meerdere tips gekregen over een roeiboot die met waarschijnlijk drie personen heeft gevaren over het kanaal ter hoogte van de spoorbrug. Ook met deze roeiers wil de politie graag in contact komen.