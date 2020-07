PSV op de transfermarkt: blijft Dumfries, komt Van Ginkel weer?

ANP

Nu ook de buitenlandse competities de ontknoping zien naderen en de transfermarkt weer open is, komen ook de eredivisieclubs langzaam uit hun 'coronamodus'. Hoe staan de selecties ervoor? Wat is er al gebeurd en wat staat er nog te gebeuren? De NOS neemt de selecties van de Nederlandse topvier door. Vandaag: PSV. Met de komst van de nieuwe trainer Roger Schmidt, die op 20 juli officieel wordt gepresenteerd door de Eindhovense club, rijst vooral de vraag hoe het nieuwe PSV eruit gaat zien. Nieuwe trainer, nieuw elan Krijgt de Duitse trainer ruimte om zijn gewenste spelers te halen? Zowel Schmidt als PSV zal geduld moeten betrachten, aangezien de voetbalcompetities in een groot deel van Europa nog bezig zijn. Toch is op voorhand duidelijk dat niet achter elke speler een vinkje staat voor de elftalfoto van komend seizoen. PSV beschikt met Lars Unnerstall, Jeroen Zoet, Robbin Ruiter en Hidde Jurjus over vier ervaren keepers, waarbij met name Zoet kandidaat is om te vertrekken. Zoet, die begin dit jaar aan FC Utrecht werd verhuurd, hoeft van de clubleiding niet per se weg, maar voor beide partijen lijkt een vertrek - na een samenwerking van veertien jaar - de prettigste uitkomst.

Keeper Jeroen Zoet en trainer John van den Brom juichen: op 4 maart bereikte FC Utrechty de bekerfinale door Ajax te verslaan - Pro Shots

In de defensieve linie heeft technisch manager John de Jong nog niet alle poppetjes ingevuld. PSV had de van AC Milan gehuurde linksback Ricardo Rodríguez ook graag voor komend seizoen behouden, maar het salaris van de Zwitserse international is voor de club vooralsnog onbetaalbaar. Het is aan Rodríguez of hij water bij de wijn wil doen, ander schakelt PSV door naar een alternatief. PSV verhuurt en verlengt met Luckassen Derrick Luckassen is dicht bij een nieuwe verhuurperiode bij Anderlecht. De deal houdt wel in dat de verdediger zijn contract bij PSV met één seizoen verlengt tot en met 2023. PSV hoopt daarmee in de toekomst nog wat aan Luckassen te kunnen (terug)verdienen.

Derrick Luckassen - ANP

Het vertrek van Daniel Schwaab kan eventueel worden opgevangen door de van Vitesse teruggekeerde Armando Obispo. De 21-jarige verdediger hoopt zich te kunnen bewijzen bij Schmidt. PSV gaat er vooralsnog vanuit dat Denzel Dumfries behouden blijft, maar bij een verleidelijk aanbod is de club bereid om te gaan nadenken over een transfer, mede ingegeven door de weggevallen inkomsten vanwege de coronapandemie. De rechtsback werd de voorbije periode een aantal keer aan AC Milan gekoppeld. Van Ginkel Voor de aanvulling op het middenveld is de naam van Marco van Ginkel herhaaldelijk gevallen. De van een knieblessure herstelde speler verlengde onlangs zijn contract bij Chelsea en mag daarop direct verhuurd worden. Van Ginkel zou een eventuele vierde periode bij PSV zien zitten.

Marco van Ginkel op de schouders van Steven Bergwijn tijdens PSV-Ajax (3-0) in april 2018 - ANP

Van Ginkel kan weleens de opvolger worden van de vertrokken Ibrahim Afellay of Jorrit Hendrix. Voor de laatstgenoemde zou veel belangstelling zijn vanuit onder meer de Verenigde Staten, Italië en Engeland. In aanvallend opzicht heeft PSV weinig te klagen met de teruggekeerde Donyell Malen, Mohamed Ihattaren, Sam Lammers, Cody Gakpo en Noni Madueke als opties, terwijl Armindo Bruma en Ritsu Doan na een mager debuutjaar zich onder Schmidt hopen te revancheren. Peperdure Romero meldt zich weer Maxi Romero meldt zich weer in Eindhoven. De Argentijnse aanvaller werd in december 2017 voor tien miljoen euro van Vélez Sarsfield overgenomen, maar kwam door blessureleed nauwelijks aan spelen toe. Hij werd in juli 2019 aan zijn oude werkgever verhuurd.

Maxi Romero - Getty Images