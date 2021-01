Premier Johnson: Britse variant coronavirus mogelijk dodelijker

De Britse variant van het coronavirus is mogelijk dodelijker dan de gewone variant. De Britse premier Johnson heeft gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de nieuwe variant tot een hogere sterfte leidt.

"Niet alleen gaat de verspreiding sneller, het lijkt er nu ook op dat er wat bewijs is dat de nieuwe variant in verband wordt gebracht met een hogere sterfte." Johnson benadrukte wel dat het beeld nog niet volledig is en dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan.

Tot nu toe werd gemeld dat de Britse variant zich wel sneller verspreidde, maar dat mensen er niet zieker van werden en dus ook niet eerder aan overleden. Daar lijken nu dus twijfels over te zijn. Johnson zei ook dat de vaccins voor zover bekend net zo effectief zijn voor de verschillende varianten.

'Verontrustend'

De belangrijkste adviseur van de Britse regering, Vallance, zegt dat uit onderzoek naar patiënten in het ziekenhuis niet blijkt dat ze meer kans lopen om te overlijden. Maar, zo voegt hij eraan toe, uit onderzoek naar de gegevens van mensen die positief zijn getest zou dat wel blijken. Het zou gaan om een 30 procent hogere sterftekans.

Dat betekent dat als er bijvoorbeeld normaal van iedere 1000 besmette mensen met covid er 10 doodgaan, dat er nu 13 zouden zijn. Vallance waarschuwde net als Johnson dat er nog veel onzeker is, maar dat deze eerste resultaten van het onderzoek wel verontrustend zijn.

Mogelijk scherpere maatregelen

Johnson zei verder dat het Verenigd Koninkrijk de maatregelen mogelijk gaat aanscherpen om de grenzen te beschermen tegen binnenkomst van nieuwe coronavarianten.

"Ik sluit niet uit dat we maatregelen gaan aanscherpen", zei hij. "We moeten misschien wel strenger optreden omdat we niet het risico willen lopen dat al het harde werk in het land teniet wordt gedaan door een nieuwe variant."