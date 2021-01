12 jaar cel geëist tegen man die ontsnapte uit tbs-kliniek Poortugaal

Justitie heeft 12 jaar cel en tbs geëist tegen een man die vorig jaar samen met een andere tbs'er uit kliniek de Kijvelanden in Poortugaal ontsnapte.

Deze Tony van H. gijzelde met Dennie M. op 1 maart een medewerker van de tbs-kliniek. De twee waren in het bezit van een gaspistool en een mes. Ze dwongen de medewerker deuren te openen en vertrokken in een gereedstaande taxi. Bij de achtervolging van het ontsnapte duo schoot de politie de 37-jarige M. dood. Van H. werd gearresteerd.

Van H. (53) zegt dat het plan om te ontsnappen van M. kwam en dat hij er niet van op de hoogte was. "Ik was verbouwereerd, hoorde lawaai en schoten. Mijn deur werd opengedaan en ik ben meegegaan. Ik had het er nooit met Dennie over gehad. Maar ja, ik zat daar al 2,5 jaar, er waren oplopende spanningen. Ik besloot uit het gekkenhuis weg te gaan."

Vriendin leverde wapens

Justitie denkt uit chatgesprekken tussen Van H. en M. af te kunnen leiden dat er wel degelijk sprake was van een gezamenlijk plan. In de gesprekken gaat het onder meer over de vriendin van M., Cindy S. Zij smokkelde het gaspistool, het mes en een mobiele telefoon de kliniek in. Tegen haar heeft het OM 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

S. zegt dat ze onder druk van M. heeft meegewerkt aan het ontsnappingsplan. "Hij bedreigde mij via sms. Hij werkte op mijn gevoel door te zeggen dat hij een zelfmoordpoging had gedaan en het niet meer zag zitten. Ik hield toch ook van hem, ik heb hem willen helpen. En ik kon niet tegen hem opboksen."

Gegijzelden nog niet weer aan het werk

De gegijzelden, de medewerker van de Kijvelanden en de taxichauffeur, hebben beiden hun werk nog niet hervat. "Ik heb eetstoornissen, herbelevingen en nachtmerries", verklaarde de chauffeur. "Ik ben vaak geïrriteerd, heb woede-aanvallen en trek me terug. Ik zie de toekomst somber in."

Van H. ontsnapte volgens de regionale omroep Rijnmond al twee keer eerder uit een tbs-kliniek. Hij zat in de Kijvelanden op een afdeling voor extreem vluchtgevaarlijke patiënten. Hij heeft een groot deel van zijn leven vastgezeten voor gewapende overvallen.

De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.