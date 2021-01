Honkballegende Hank Aaron op 86-jarige leeftijd overleden

Honkballegende Hank Aaron is op 86-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan had 33 jaar lang het record van meeste homeruns op zijn naam staan (755), totdat Barry Bonds het in augustus 2007 verbeterde.

Aaron kwam in zijn lange carrière 21 seizoenen uit voor Atlanta Braves en sloot af met twee seizoenen bij Milwaukee Brewers. In 1976 zette hij een punt achter zijn loopbaan als honkballer.

Hall of Fame

Aaron, die 755 homeruns sloeg, verdiende een plaats in de Hall of Fame toen hij het record van de legendarische Babe Ruth (714) verbrak. Na zijn pensioen bekleedde hij verschillende functies bij de Braves.