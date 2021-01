Meer zwembaden open na populariteit in Amsterdam: 'Zien echt alle groepen komen'

Door de coronamaatregelen is het verboden om binnen te sporten. Ook zwembaden zijn daarom gesloten. Maar buitenbaden mogen in sommige gevallen wél open.

Of dat mag, ligt aan de gemeente en de veiligheidsregio. De baden moeten zelf een protocol indienen om aan te tonen dat mensen bij hen veilig en coronaproof kunnen zwemmen.

Eerst was alleen het Amsterdamse De Mirandabad open. Maar op steeds meer plekken openen zwembaden de deuren. Zoals het aquacentrum in Den Helder en het particuliere zwembad Kemenade in Dronten.

Jong en oud

"De belangstelling is boven verwachting. We zien echt alle groepen komen: van jong tot oud, van echte sporters tot mensen die gewoon baantjes trekken", zegt eigenaar Rob van Kemenade. "Mensen komen van heinde en verre. Ook leskinderen komen langs met hun ouders. We mogen zelf geen lesgeven, maar de terugval bij kinderen is zo minder groot. We zijn heel blij dat de gemeente Dronten meewerkt."

Het Noorderparkbad in Amsterdam, zwembad de Kromme Nije in Krommenie en De Hoorn in Alphen aan den Rijn proberen ook open te gaan. Deze baden hebben intussen toestemming, maar moeten het bad nog gereed maken, zegt Irma Duin, accountmanager van de Nederlandse zwembond KNZB. "Het duurt even om een zwembad vol te laten lopen. Je moet 1 centimeter per uur vullen, anders barsten de tegels. Daarna moet je het bad op temperatuur brengen en zorgen voor het juiste chloorgehalte."

In verband met het coronavirus kiezen de meeste baden ervoor om iets meer chloor in het water te doen. Duin: "We zitten aan de bovenrand van de marge van chloor, opdat er sowieso niets blijft leven mocht er toch iemand met het coronavirus zwemmen in het water."

Pionnen en niet inhalen

Het De Mirandabad in Amsterdam besloot als eerste verwarmde buitenbad in Nederland open te gaan. Teammanager Abdelkarim Aknin van het buitenbad vindt het fijn voor zijn zwemmers dat ze kunnen trainen en bewegen. "En we vinden het zelf ook leuk om te doen", zei hij begin januari.

Zwemmers moeten vooraf een plek reserveren, en mogen 1 uur komen trainen. Er staan pionnen om alles in goede banen te leiden, zodat de sporters 1,5 meter afstand bewaren. Inhalen in de zwembaan is dus niet de bedoeling.

In het De Mirandabad in Amsterdam besloten ze begin januari het buitenbad te openen voor zwemmers: