ING na witwasaffaire toch weer huisbankier Rijk

De overheid gaat toch weer met de ING in zee. Na de schikking die het OM met de bank trof vanwege de witwasaffaire werd het contract niet meer automatisch verlengd. Maar bij een aanbesteding, met daarin strengere regels voor de huisbankier, kwam de ING volgens minister Hoekstra van Financiën toch weer als beste naar voren.

Hoekstra schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de ING weliswaar ernstige fouten heeft gemaakt, maar daarna ook "zelfreinigende maatregelen" genomen. Daarmee voldoet de bank weer aan de normen die de overheid stelt.

Het nieuwe contract geldt voor twee jaar.

Vervolging oud-topman

Aan de aanbesteding deden twee banken mee: de ING en de Rabobank. Volgens Hoekstra is op geanonimiseerde wijze gekeken of zij aan de wensen en eisen van de overheid voldeden. Dat oud-ING-topman Ralph Hamers nog wordt vervolgd voor zijn rol in de witwasaffaire speelde dus geen rol. Er is gekeken welke bank de beste prijs-kwaliteitsverhouding had.

ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro wegens ernstige nalatigheid. De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.