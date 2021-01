Onmogelijk om Nederland in te komen? Niet helemaal

Het wordt moeilijker maar zeker niet onmogelijk om naar Nederland te komen vanuit landen met gevaarlijke mutaties van het corona-virus.

Vanaf morgen kunnen reizigers niet meer naar Nederland vliegen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Kaapverdië en bijna heel Zuid-Amerika. Maar in de praktijk kunnen reizigers dit omzeilen door te vliegen naar buurlanden Duitsland en België. Daar geldt namelijk geen inreisverbod.

"Het is niet onmogelijk om vanuit die landen via België naar Nederland te gaan, maar het is wel lastiger", zegt correspondent Thomas Spekschoor. "Om naar België te kunnen vliegen, moet je een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud kunnen laten zien. Verder is het verplicht om je op de luchthaven te registreren. Je moet een Passagier Lokalisatie Formulier invullen, waarop je onder andere je verblijfplaats moet zetten."

Doorreis

Via Duitsland reizen is ook mogelijk, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Reizigers die komen vanuit gebieden met gemuteerde virussen en hele hoge besmettingswaarden moeten wel een negatieve PCR-test laten zien van maximaal 48 uur oud." Een registratie is niet nodig als je direct doorreist naar een ander land. "Als je op doorreis bent, hoef je niet in Duitsland in quarantaine en mag je naar Nederland reizen."

Vanuit beide landen kan je vervolgens met de negatieve PCR-test per trein of bus naar Nederland doorreizen. Eenmaal hier aangekomen, is een quarantaine uiteraard wel verplicht.

Ontmoedingingsbeleid

Voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk is de route naar Nederland per trein (Eurostar) of auto via de Eurotunnel het minst omslachtig, zegt correspondent Tim de Wit. "Je moet dan wel twee testen op zak hebben. Behalve een PCR-test van maximaal 72 uur uit, moet je ook een sneltest hebben van maximaal vier uur oud."

Vooral die sneltest is een lastige extra hobbel. "Dat is een heel duidelijk ontmoedigingsbeleid. Stel je wil om zeven uur 's ochtends de trein nemen: dan is het al niet mogelijk om zo'n sneltest te bemachtigen", aldus De Wit. Uiteraard geldt ook hier de verplichting van een quarantaine, eenmaal aangekomen in Nederland.