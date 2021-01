Winkelketens vinden steun onvoldoende: 'Druppel op gloeiende plaat'

Ook de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) van maximaal vier ton per kwartaal is volgens hem niet voldoende. "Alleen aan huur zijn wij per maand al miljoenen kwijt." Volgens Duijsens hebben ketens als Wibra het ongelooflijk zwaar. "Wij hebben duizenden werknemers en dan hoor ik dat het de bedoeling is van het kabinet dat wij de eindstreep halen. Maar hoe moeten wij overleven?"

Bas Duijsens, directeur van de Wibra met tweehonderd winkels, lacht bij de vraag of het nieuwste steunpakket toereikend is. "Wat denkt u zelf? Ik denk dat het misschien voor 90 procent van die ondernemers een enorme steun is. Maar voor ketens met een paar honderd winkels, met een voorraad die tussen de 50 en 100 miljoen euro vertegenwoordigt, is een vergoeding van twee ton natuurlijk niet genoeg.

De topman spreekt van 'waardeloos beleid'. "Wij hebben 10.000 mensen in dienst. De KLM 25.000 maar dat bedrijf krijgt 3 miljard steun. Terwijl het nog niet eens een echt Nederlands bedrijf meer is."

"Dit nieuwe steunpakket biedt niet voor de hele retail soelaas", zegt Witteveen. "Het is alleen goed voor het midden- en kleinbedrijf. Een organisatie als Mirage Retail (Blokker, Big Bazar, Intertoys, BCC) ontvangt 600.000 euro terwijl er tientallen miljoenen verloren gaan. Met deze steun kan ik drie winkels in de lucht houden, maar ik heb er 860."

Grote winkelketens klagen dat het nieuwe steunpakket van de overheid te weinig steun geeft. "Het is een druppel op een gloeiende plaat", zegt Blokker-eigenaar Michiel Witteveen. Ook Wibra en Scapino vinden dat de steun veel te weinig is en waarschuwen voor de gevolgen op de langere termijn.

De politiek verschuilt zich volgens Witteveen achter het maximum van 800.000 euro per bedrijf per jaar dat volgens Europa aan steun mag worden gegeven. "In andere landen doen ze dat wat pragmatischer: bedrijven in Denemarken krijgen per kwartaal 4,5 miljoen, in Duitsland is er helemaal geen plafond. Nederland is het braafste jongetje van de klas dat alle Europese regels netjes navolgt."

Als Nederland ondernemers echt door de crisis wil heen helpen, zal het volgens Witteveen toch anders moeten. "Het is echt van levensbelang dat er nu anders wordt omgegaan met staatssteun."

'Schijntje voor verlies'

"Dit is een schijntje voor het verlies dat we iedere maand maken", zegt ook Adem Doymaz van Scapino. "We hadden ook gehoopt dat de overheid meer zou kunnen betekenen in het overleg tussen huurders en verhuurders. Met sommige komen we er goed uit, maar sommige houden vast aan de volle huurprijs."

Het bedrijf zegt niet om te vallen door het gebrek aan steun, maar er wel veel last van te gaan hebben in de toekomst. "Je neemt het de komende jaren met je mee", zegt Doymaz. "Het is niet fijn om in een situatie te komen waarin je je buffer volledig hebt verspeeld."