Veelbesproken Groenewegen maakt 12 mei rentree in wielerpeloton

Wielerploeg Jumbo-Visma zal Dylan Groenewegen dit jaar geen grote wedstrijden laten rijden. Wel maakt de sprinter, die een schorsing uitzit voor het veroorzaken van een verschrikkelijke valpartij met Fabio Jakobsen, op 12 mei zijn rentree.

De schorsing van negen maanden voor Groenewegen loopt af op 7 mei. Vijf dagen later gaat hij van start in de Ronde van Hongarije. Hij zal niet worden ingezet in de Tour de France en Giro d'Italia, waar veel kansen zijn op sprintsucces.

"We hebben er heel veel over gesproken, goed over nagedacht", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Het is een heel ingrijpend proces. (...) Om nu te zeggen dat hij zomaar, als zijn schorsing afgelopen is, weer de oude is? Dat is niet zo."

"De doelstelling met Dylan is om 2021 het jaar te laten zijn waarin hij zichzelf weer helemaal terug kan vinden."

Herstel Jakobsen

Wat ook meespeelt bij Jumbo-Visma in de planning rond Groenewegen is het herstel van Jakobsen. Er lijkt gewacht te worden totdat ook hij weer klaar is voor topwedstrijden. "Zijn proces volgen we rustig. We hopen dat hij snel weer in competitie kan zijn", aldus Zeeman.

Eerder deze maand werd bekend dat Jakobsen alweer meetraint met zijn ploeg Deceuninck-QuickStep.