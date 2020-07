Prins Bernhard onthult gedenkplaat hotel De Wereld

In hotel De Wereld ontving luitenant- generaal Foulkes afgelopen 5 mei de Duitse generaal Blaskowitz voor de ondertekening van de capitulatievoorwaarden ('Orders on Surrender'), nadat de Duitsers zich een dag eerder onvoorwaardelijk hadden overgegeven in het hoofdkwartier van veldmaarschalk Montgomery op de Lüneburger Heide. Het document van Foulkes betrof een 'spoorboekje' voor de afwikkeling van de capitulatie in Nederland.

Ook prins Bernhard was in hotel De Wereld aanwezig. Foulkes had veel pers uitgenodigd om getuige te zijn van 'zijn' Duitse capitulatie, ook al werd het document pas feitelijk een dag later door Blaskowitz ondertekend, omdat hij 24 uur uur uitstel had gevraagd (en gekregen) om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen.