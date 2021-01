Vitesse-aanvaller Buitink maakt seizoen af op huurbasis bij PEC Zwolle

Thomas Buitink speelt voor de rest van het seizoen voor PEC Zwolle. De aanvaller van Vitesse wordt door de Zwollenaren gehuurd.

Ondanks zijn jonge leeftijd (20) heeft Buitink al de nodige minuten gespeeld in de hoofdmacht van Vitesse. In februari 2018 maakte de toen 17-jarige aanvaller zijn debuut in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord. Inmiddels staat de teller op 63 wedstrijden, waarin hij elf keer scoorde.

De laatste tijd zat Buitink vooral op de reservebank.

Stap in de juiste richting

"Dit is voor mij een stap in de juiste richting", aldus Buitink . "Op dit moment sta ik op een kruispunt in mijn carrière. Ik kan bij Vitesse het prachtige seizoen buiten de basis afmaken, of ik ga in Zwolle aan de ontwikkeling van mij als aanvaller werken en kan daarbij van waarde zijn voor deze mooie club. Dat laatste geniet mijn voorkeur, omdat vlieguren nu het belangrijkst zijn."

De wedstrijd tegen Willem II van vrijdagavond komt nog te vroeg, zaterdag sluit Buitink aan bij de selectie van de Tilburgers.

Buitink is voor PEC al de tweede aanvallende versterking in korte tijd. De club trok eerder deze maand al Virgil Misidjan aan.