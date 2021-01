Advocaat heeft Slot niet gebeld over AZ: 'Heeft niks met eergevoel te maken'

Slot werd begin december ontslagen door AZ toen duidelijk werd dat hij in onderhandeling met Feyenoord was. Sindsdien is het stil rondom hem. "Het is een verstandige jongen", zegt Advocaat. "Hij blijf even op de achtergrond, dat doet hij goed."

Feyenoord speelt zondag weer een topduel in de eredivisie, na Ajax dit keer tegen AZ. Trainer Dick Advocaat heeft het niet nodig gevonden om Arne Slot - de voormalig AZ-coach die komend seizoen Feyenoord leidt - om informatie te vragen over de tegenstander.

Advocaat weet nog niet of hij tegen AZ aankoop Lucas Pratto in de spits zet of Nicolai Jørgensen, die door de aankoop van zijn Argentijnse concurrent plotseling een stuk scherper oogt. "Nicolai heeft tegen Ajax goed gespeeld, maar ik wil het over een langere periode zien."

Pratto overtuigt nog niet in Rotterdam, maar daar ligt Advocaat niet wakker van. "Niet gelijk hem neerhalen. Hij is hier net, heeft een huis gezocht, alles gedaan. Je kunt hem ook niet vergelijk met Sébastien Haller van Ajax. Dat slaat nergens op, die is twintig keer meer waard..."

Advocaat grapt over avondklok

Het was niet alleen maar ernst bij Advocaat vrijdagmiddag. Toen hem in verband met de avondklok gevraagd werd of hij nog wel eens buiten komt na 21.00 uur antwoordde hij: "Nee, echt niet. Maar deze vraag moet je niet aan Cor Pot stellen."

Van Advocaats assistent-trainer Pot is bekend dat hij in de avonduren graag op stap gaat.