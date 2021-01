Onrust bij politie over nieuw team tegen zware misdaad

Bij de politie heerst onrust over het optreden van een nieuw team dat zich richt op het bestrijden van de zware criminaliteit. Dit Multidisciplinair Interventie Team (MIT) is opgezet na de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019.

Er moeten 400 mensen komen te werken en de werving is in volle gang, waarbij specialisten worden 'weggekocht' bij bijvoorbeeld de Landelijke Recherche en het team dat zich bezighoudt met cybercrimebestrijding.

Verschillende leidinggevenden hebben zich bij de politietop beklaagd over het MIT in boze brieven, die in handen zijn van NRC. Hoofd Landelijke Recherche Andy Kraag spreekt van 'roofbouw', zijn collega Gert Ras van het Team High Tech Crime beklaagt zich over 'het rechtvaardigheidsprincipe' dat wordt geschonden. Hij ziet het MIT als 'splijtzwam'.

Zware slag

De twee verwijten het MIT dat specialisten uit hun eigen kring worden weggekocht. Ras stelt dat die er bij het nieuwe team flink in salaris op vooruit gaan.

Daar komt bij dat de diensten elkaar voor de voeten lijken te lopen, omdat ze zich allemaal richten op de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. De opdracht van het MIT is om die ondermijnende misdaad in de woorden van minister Grapperhaus van Justitie "een zware slag" toe te brengen.

De politie kampt al jaren met een tekort aan specialisten, onder meer op het gebied van financiële criminaliteit, juist de mensen die ook het MIT nodig heeft. Door die schaarste komt het ook vaker voor dat diensten mensen bij elkaar weghalen.