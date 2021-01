Jumbo wijst Roglic aan als Tour-kopman, 'met Dumoulin en Kruijswijk in vrije rol'

Jumbo-Visma zet net als in 2020 vol in op de eindzege in de Tour de France. Niet zozeer met drie kopmannen, want Primoz Roglic is de uitgesproken favoriet. "We gaan met Primoz als kopman en met Dumoulin en Kruijswijk in een vrije rol iets daarachter in de hiërarchie", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Of de Nederlandse formatie dezelfde tactiek als in 2020 zal hanteren, waarbij het geelzwart veelvuldig op kop van het peloton te zien was, maar de eindzege aan hun neus voorbijging, is nog de vraag. "We gaan graag de uitdaging aan. Het is duidelijk dat er één topfavoriet is voor de Tour met Tadej Pogacar. Maar wij gaan ons daar niet bij neerleggen. In dit geval zal de druk bij hem liggen."

Met twee lange, vlakke tijdritten ligt het accent in de Tour niet alleen maar op de bergen. "We stoppen heel veel tijd en energie in het verbeteren van de tijdritten."