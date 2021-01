GGD ziet geen grootschalige verspreiding van Britse coronavariant in Lansingerland

Er is geen grootschalige verspreiding van de Britse variant van het coronavirus in de gemeente Lansingerland. Dat is de tussenconclusie van de GGD en het Erasmus MC na het grootschalige testonderzoek naar het virus in de Zuid-Hollandse gemeente, waar 45.000 inwoners aan mee hebben gewerkt.

Alle inwoners vanaf 2 jaar van de gemeente Lansingerland kregen een oproep zich te laten testen op het coronavirus. Het is de eerste gemeente in Nederland waar een grootschalige testactie plaatsvond. Met het massatesten willen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC beter inzicht krijgen in de verspreiding van het virus en de Britse mutatie daarvan.

Het onderzoek werd in Lansingerland opgezet omdat er zo'n dertig besmettingen op een basisschool in Bergschenhoek aan de Britse variant werden gelinkt. Volgens de onderzoekers bleef de uitbraak vrijwel beperkt tot de Willibrordusschool, waar zo'n 46 personen besmet bleken te zijn met de Britse variant.

De helft van testen is inmiddels geanalyseerd. Daaruit bleek dat 242 inwoners het coronavirus hadden opgelopen, van wie 12 procent de Britse variant had. Buiten de Willibrordusschool was dat percentage veel lager. Zo werd bij aangrenzende scholen en buitenschoolse opvanglocaties slechts één besmetting met de Britse variant gevonden.

Besmettelijker

Het hoge aandeel van de Britse variant op één school bewijst volgens de GGD dat de mutatie besmettelijker is dan de 'gewone' variant van het virus. De uitbraak op de school lijkt onder controle. Uit onderzoek is niet naar voren gekomen wat de bron van de besmettingen met Britse mutatie is geweest.

Bij het massatesten werden ook mensen positief op het virus getest die geen klachten hadden. "Het onderstreept hoe belangrijk het is voor iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Want ook zonder klachten, kun je besmet zijn met het coronavirus en ben je dus besmettelijk voor anderen", zegt GGD-arts Ewout Fanoy.

70 procent werkte mee

Er konden dagelijks 4000 tot 5000 mensen worden getest, van wie 2500 in de XL-teststraat bij Rotterdam The Hague Airport. De overige testen vonden plaats in de kernen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Alle inwoners konden één keer worden getest. Voor jonge kinderen werd gebruik gemaakt van een 'sabbelwatje', dat ze tien minuten in de mond moeten houden.

Zo'n 70 procent van de 63.000 inwoners werkte mee met het onderzoek. De burgemeester van Lansingerland is blij met de hoge testbereidheid van de bevolking. "Daar ben ik ontzettend trots op. Lansingerland heeft zich van zijn beste kant laten zien."

Het onderzoek gaat de komende weken nog verder. Zo wordt onder meer onderzocht of de Britse variant zich onder kinderen anders gedraagt.