Ruzie Schmidt-Nijhuis suddert door: 'Niet gezegd dat hij iets expres deed'

PSV-hoofdtrainer Roger Schmidt mist zaterdagavond tegen RKC Waalwijk nog altijd de geblesseerde aanvallers Mario Götze en Cody Gakpo. En mogelijk ook Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli. Het goede nieuws voor de Duitser: Danny Makkelie is de scheidsrechter. Schmidt zei afgelopen weekend dat Bas Nijhuis nooit meer wilde spreken, omdat de scheidsrechter zou hebben gezegd expres in het nadeel van PSV te hebben gefloten in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Daarop startte de KNVB een onderzoek. In aanloop naar de wedstrijd tegen RKC werd door de Eindhovense club medegedeeld dat er vanwege het lopende onderzoek geen vragen over de kwestie konden worden gesteld. Dat was tegen het zere been van verslaggever Jeroen Stekelenburg: "Wat is dit? Jullie gaan er toch niet over wat voor vragen wij hier stellen?"

Spanning bij persmoment PSV: 'Je moet niet zeggen dat ik dat gezegd heb' - NOS

Op aandringen van Stekelenburg liet Schmidt toch wat dingen los. "Ik vind dat iedereen in het voetbal op niveau moet presteren. Spelers, maar ook scheidsrechters. Als ik ergens ontevreden over ben, dan zeg ik dat. Mijn mening is nog steeds mijn mening." 'Heb alleen gezegd dat Nijhuis iets heeft gezegd' Schmidt hangt nu mogelijk een schorsing boven het hoofd, omdat hij belastende uitspraken over Nijhuis heeft gedaan. "Ik heb alleen gezegd dat Nijhuis iets heeft gezegd. Ik heb niet gezegd dat hij iets expres deed, hij zei dat. Je moet niet zeggen dat ik heb gezegd dat hij het expres deed. En nu is het genoeg..." Bekijk hieronder de aantijging van Roger Schmidt richting Bas Nijhuis na Sparta-PSV (3-5).

Schmidt is klaar met arbiter Nijhuis: 'Hoef hem nooit meer te spreken' - NOS

Toen Schmidt nog in Duitsland werkte bij Bayer Leverkusen is hij al eens voor drie wedstrijden geschorst vanwege aanmerkingen op de arbitrage. Daar kwam ook nog een boete van 20.000 euro bij. Ervaring opdoen In de eredivisie moet PSV een achterstand van vier punten zien goed te maken op koploper Ajax. Schmidt ziet zijn team langzaam groeien. "We zijn niet perfect, maar we winnen acht van onze laatste elf duels. Tactisch is het nog niet altijd top, daarin doen de jonge spelers nu ervaring op." Marco van Ginkel zit wel weer bij de selectie voor het duel met RKC Waalwijk. Hij maakt onlangs zijn rentree na ruim twee jaar blessureleed en werd de laatste twee duels gespaard omdat er op kunstgras werd gespeeld.