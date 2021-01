Verhoeven over gevecht met Gerges: 'Titel niet op het spel, wel mijn reputatie'

'Hij had een hele grote mond, daar reageerde ik best intens op' - NOS

Hij had wel weer zin in een uitdaging, Rico Verhoeven. De Nederlandse kickbokser, wereldkampioen in het zwaargewicht bij Glory, keek uit naar zijn titelgevecht met Jamal Ben Saddik op 30 januari, maar door een rugblessure van de dertigjarige Marokkaan ging die partij niet door. Er kwam deze week een tussenoplossing.

Van een titelgevecht is geen sprake meer. Verhoeven legt uit waarom: "Niet iedereen mag tegen mij vechten. Degene die nu het recht had, viel uit. Dan gaan we kijken op de ranglijst wie de volgende zou kunnen zijn. Dat was Benjamin Adegbuyi, maar die heeft natuurlijk net gevochten (overwinning tegen Badr Hari, red.). Hij kon de wedstrijd ook niet aannemen."

"Zo gingen we het lijstje af. En we kwamen op het punt dat er eigenlijk geen rechtmatige tegenstander was voor de titel..." De organisatie bedacht een toernooivorm en kwam met Hesdy Gerges op de proppen. De man die al eens een verbale confrontatie zocht met Verhoeven.