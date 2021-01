De uitzending van 22 januari

De wereld is in de ban van de gemuteerde virussen. Als een virus besmettelijker is, dan gaat het reproductiegetal omhoog: het aantal mensen dat besmet raakt door één besmettelijke persoon. Wat betekenen de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse mutaties van het coronavirus voor de werkzaamheid van onze vaccinaties?

Dit is Kamala Harris

Het nieuwe Amerikaanse kabinet onder de kersverse president Joe Biden is diverser dan ooit. Vicepresident is Kamala Harris, de eerste vrouw in die functie, met een Indiase moeder en een Jamaicaanse vader. Amerikanen kennen Harris al jaren. In San Francisco floreerde ze in een pittig politiek klimaat. Vanavond een portret van Kamala Harris.