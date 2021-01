KNVB: aanvangstijden voetbalwedstrijden onveranderd tijdens avondklok

De voetbalbond KNVB gaat niet schuiven met de aanvangstijdstippen na het instellen van de avondklok. De wedstrijden in het betaald voetbal blijven ook gedurende de periode dat de avondklok geldt in de avond gespeeld worden, iets wat in andere Nederlandse topsportcompetities wel gebeurt. De avondklok gaat vanwege de coronacrisis zaterdagavond in: tussen 21.00 uur en 4.30 uur mag niemand (zonder toestemming) de straat op.

De overheid heeft de sportbonden de ruimte gegeven om zelf te bepalen of het noodzakelijk is om tijdens de avondklok wedstrijden te laten spelen.

Tien miljoen volgers

Volgens de KNVB hebben de wedstrijden in het betaald voetbal een positieve impact op de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat ruim tien miljoen Nederlanders de duels in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie volgen, live of in samenvatting.

"Daarmee amuseert het dus veel mensen die in de avond thuis (moeten) zitten. Wie doe je een plezier met middagwedstrijden?", aldus een woordvoerder van de KNVB. "Ook inspireert het de jeugd om te blijven bewegen en sporten binnen de coronabeperkingen, wat een positieve invloed heeft op de volksgezondheid, op korte en lange termijn."