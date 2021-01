Wriedt scoort voor Willem II, maar pakt ook rood

- Willem II won de helft van de eerdere 16 eredivisiethuisduels met PEC. Zes keer gingen de winst naar Zwolle, voor het laatst in 2017: 2-3, terwijl Willem II met 2-0 voor had gestaan.

- Eerder deze competitie,in oktober, bleef het in Zwolle 0-0. Saymak (PEC) ging in de slotfase met een tweede gele kaart vroegtijdig van het veld.

- Willem II won deze competitie pas 2x. Na de laatste zege, thuis tegen VVV op 21 november, volgden zes nederlagen en twee keer een gelijkspel.

- Virgil Misidjan staat voor het eerst in de basis namens PEC Zwolle in de eredivisie. Zijn laatste basisplaats in de eredivisie was op 12 mei 2013 namens Willem II tegen AZ (2-0 winst). Misidjan speelde dat seizoen alle 34 eredivisieduels van Willem II, hij scoorde hierin 4 keer.

- Lindon Selahi staat voor het eerst in de basis in de eredivisie namens Willem II. Vorige speelronde maakte hij als invaller zijn debuut voor Willem II in de eredivisie (1-1 bij RKC Waalwijk).