Warming-up: AZ mogelijk zonder Stengs • 'Gladbach belt met Ten Hag'

AZ moet Calvin Stengs mogelijk zondag missen in het uitduel met Feyenoord. De aanvaller heeft woensdag tijdens het verloren bekerduel met Ajax (0-1) een knietje op een bovenbeen gekregen. Hij moest vrijdag de training overslaan. "Hij is een twijfelgeval", zei trainer Pascal Jansen. De al langer geblesseerde Dani de Wit en Jonas Svensson zijn er tegen Feyenoord zeker niet bij.

AZ moet het seizoen in de eredivisie redden, na uitschakeling in de voorronde van de Champions League, in de Europa League en KNVB-beker.

De club uit Alkmaar wacht volgende week zware wedstrijden tegen FC Utrecht en Ajax. "We willen graag in de top van de ranglijst blijven", zei Jansen. "Er staat dus wel wat druk op. Feyenoord heeft een goed centraal duo en is in staat om ook hun mindere wedstrijden te winnen. Dat ze zelf ook goed kunnen spelen, lieten ze onlangs tegen Ajax zien."