Warming-up: Advocaat onthult per ongeluk transfer • 'Gladbach belt met Ten Hag'

De absolute topper van het komende eredivisieweekend is Feyenoord-AZ, dat zondag om 16.45 uur begint.

Heeft Dick Advocaat de afgelopen dan nog contact gezocht met toekomstig Feyenoord-trainer Arne Slot, die de AZ spelers heel goed kent.

"Wij hebben elkaar niet gesproken", aldus Advocaat. "Dat heeft niets met eergevoel te maken, want ik zie AZ elke week spelen. Slot is een verstandige jongen, hij blijft nu op de achtergrond."

Advocaat beschikt zondag in De Kuip over een fitte groep, behalve de nog niet fitte Orkun Kökçü.

Vervolgens zorgt een verspreking van Advocaat voor hilariteit op de persconferentie. "Ook George Johnston is erbij niet bij, want die gaat naar Wigan. Of was dit nog niet......?, keek Advocaat snel opzij naar zijn perschef, die gevat reageert: 'Nu wel..."

Verdediger Johnston (22) heeft bij Feyenoord een aflopend contract en was een aankoop van oud-trainer Jaap Stam.

Advocaat kreeg tijdens het mediamoment ook een vraag over de avondklok: