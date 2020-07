'ING sluit versneld kwart van de kantoren door coronacrisis'

ING gaat een kwart van de 170 kantoren van de bank sluiten, meldt De Telegraaf. "De coronacrisis heeft een al langer lopend plan bespoedigd", zegt topman Ruud van Dusschoten tegen de krant, die schrijft dat de kantoren per direct dichtgaan. Het is niet duidelijk om welke kantoren het gaat, het lijkt er volgens De Telegraaf op dat vooral in grote steden filialen zullen sluiten.

Eind vorig jaar besloot ING al 40 procent van de servicepunten in winkels te sluiten. Het ging onder meer om winkels van Bruna en Primera. De dienstverlening van de 42 kantoren die nu dichtgaan, wordt verplaatst naar 42 extra servicepunten. Er blijven dan 128 kantoren en 250 servicepunten over. Tien jaar geleden had de bank er nog respectievelijk 280 en 500.

Ook nu kantoren weer zijn opengegaan na de sluiting in het begin van de coronacrisis, blijven de klanten weg. "Er zijn kantoren waar nu gemiddeld twee tot drie klanten per uur komen", zegt Van Dusschoten tegen de krant. "Dat is echt heel erg laag." Volgens de bank maken steeds meer mensen gebruik van internetbankieren, waardoor er minder bezoekjes worden gebracht aan een kantoor.

Van Dusschoten verwacht geen gedwongen ontslagen. "Wij denken dat 90 procent van de 150 betrokken medewerkers terechtkan op een ander kantoor. Ook kunnen ze overstappen naar een andere afdeling bij ING, zoals hypotheken, klantcontrole, fraudebestrijding of cybersecurity. Voor de rest komt er een vrijwillige vertrekregeling."