ING en Rabobank sluiten versneld filialen door coronacrisis

ING en Rabobank grijpen de coronacrisis aan om het aantal vestigingen sneller af te bouwen. Volgens de banken zijn er minder kantoren nodig, omdat klanten sinds de coronacrisis steeds meer zaken online regelen.

Ruim 100 van de 335 Rabobank-vestigingen zijn op dit moment gesloten. Een deel daarvan gaat helemaal niet meer open, zoals in Bilthoven, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Hoeveel precies dichtblijven weet de bank nog niet.

"Het gedrag van klanten verandert", zegt een woordvoerder van de bank. "Vroeger was er veel meer fysiek contact, nu gaat veel digitaal. We sluiten aan op wat de klant wil."

Drie klanten per uur

ING gaat een kwart van de 170 kantoren van de bank sluiten. "De coronacrisis heeft het proces van voortschrijdende digitalisering in een verdere versnelling gebracht", zegt ING Nederland-topman Ruud van Dusschoten. Een deel van de kantoren is nog dicht vanwege coronamaatregelen en blijft nu ook dicht. Het is niet duidelijk om welke kantoren het gaat.

Ook nu sommige kantoren weer open zijn blijven de klanten weg. "Er zijn kantoren waar nu gemiddeld twee tot drie klanten per uur komen", zegt Van Dusschoten. "We hebben een aantal processen waarvoor klanten voorheen naar kantoor kwamen gedigitaliseerd. Dat betekent dat minder klanten onze kantoren bezoeken. Uiteindelijk blijven onvoldoende bezoekers over om een lokaal kantoor open te houden."

Personeel

Eind vorig jaar besloot ING al 40 procent van de servicepunten in winkels te sluiten. Het ging onder meer om winkels van Bruna en Primera. De dienstverlening van de 42 kantoren die nu dichtgaan, wordt verplaatst naar servicepunten, waarvan er een aantal bij komt. Uiteindelijk blijven dan 128 kantoren en 250 servicepunten over. Tien jaar geleden had de bank er nog respectievelijk 280 en 500.

ING noemt de gevolgen voor het personeel beperkt. 150 banen verdwijnen in de kantoren, maar deels kunnen mensen terecht op andere afdelingen, bijvoorbeeld bij de controle op witwassen. Een deel van de tijdelijke contracten wordt niet verlengd.