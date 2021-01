Onrust groeit: volgens The Times gaan Spelen niet door, premier ontkent

Met de dag wordt het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio, zaterdag over precies een half jaar, scherper in twijfel getrokken. Volgens de Britse kwaliteitskrant The Times is er in gastland Japan zelfs al een besluit genomen: het gaat niet door.

"De Japanse regering heeft achter gesloten deuren de conclusie getrokken dat de Olympische Spelen in Tokio vanwege het coronavirus afgelast moeten worden", aldus een niet bij naam genoemd lid van de Japanse regeringscoalitie tegen The Times.

Vorige week vrijdag uitte Taro Kono, de minister van bestuurlijke en regelgevende hervormingen in Japan, zijn twijfels. Hij was daarmee de eerste hoge ambtenaar in Japan die z'n twijfels uitsprak.

IOC vastbesloten

Maar het IOC wijkt niet van zijn koers af. "Op dit moment hebben we geen reden om te geloven dat de Spelen van Tokio niet op 23 juli geopend zullen worden in het Olympisch Stadion", zei IOC-voorzitter Thomas Bach tegen het Japanse persbureau Kyodo News. "Daarom hebben we ook geen plan-B. We zijn vastbesloten om deze Spelen veilig en succesvol te maken."