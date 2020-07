Macron wil toch traditionele torenspits Notre-Dame

President Macron wil de torenspits van de Notre-Dame toch in traditionele vorm herstellen. Eerder pleitte hij nog voor de bouw van een moderne spits bij de restauratie.

Op 15 april vorig jaar brak brand uit in de wereldberoemde kathedraal in Parijs. Daarbij werden de torenspits en het dak volledig verwoest. De president beloofde de restauratie van de kathedraal binnen vijf jaar te voltooien. Door de coronacrisis hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen, maar Macron wil nog steeds graag dat het eeuwenoude monument weer in volle glorie te bewonderen is in 2024, als Parijs gastheer is van de Olympische Spelen.

Geen moderne spits

Macron pleitte eerder voor een "modern architectonisch accent" bij de herstelwerkzaamheden. Door sommigen werd zelfs gesproken over een toren van glas. De hoofdarchitect bij de restauratie, Philippe Villeneuve, had meerdere keren gezegd dat hij voorstander was van een reconstructie die trouw was aan het origineel. De publieke opinie leek zich achter die opvatting te scharen.

Nu zegt ook Macron dat de Notre-Dame zo veel mogelijk in de oude staat moet worden hersteld. Ook moet gebruik worden gemaakt van duurzame materialen. De vorige torenspits dateerde uit de negentiende eeuw en kwam in de plaats van zijn middeleeuwse voorganger.

Villeneuve heeft zijn ontwerp inmiddels ingediend. De Franse commissie voor erfgoed en architectuur keurde het voorstel goed.