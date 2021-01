Sneijder naar FC Den Bosch, voor wie de club kent is dat zo gek nog niet

Wesley Sneijder is opgedoken bij FC Den Bosch, waar de recordinternational van Oranje achter de schermen aan een terugkeer in de voetballerij werkt. De komende dagen moet blijken of het plan dat hij met ondernemer Ebert Dollevoet voor ogen heeft aansluit bij de ambities van de noodlijdende eerstedivisionist.

"Als je dat leest, krijg je een glimlach op je gezicht", zegt Wouter van der Steen over het nieuws. De keeper loopt al lang genoeg bij de club rond om te stellen dat hij nergens van hoeft op te kijken in Den Bosch.

De strijd om promotie naar de eredivisie met geldschieter Kakhi Jordania die twee jaar geleden werd ingezet, eindigt met een strijd in de rechtszaal. Het geld is op, met het een na laagste spelersbudget van de eerste divisie staat de club nu laatste. Trainer Erik van der Ven is weg, de club heeft vier weken om een opvolger te vinden.

'Zullen hulp moeten krijgen'

Technisch manager en oud-speler Jan Gösgens juicht de eventuele komst van Sneijder toe.

"Ik kan er weinig over zeggen, behalve dat ik hoop dat dit soort mensen ervoor zorgen dat we verder kunnen met de club", reageert Gösgens op de berichten die via verschillende media doorsijpelen. "Om stappen te zetten zullen we hulp moeten krijgen."