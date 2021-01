Wekdienst 22/1: Uitspraak steekpartij Oss • EK Shorttrack van start

Wekdienst Lansingerland - ANP

Goedemorgen! Vandaag worden de resultaten van het grote corona-onderzoek in Lansingerland gepubliceerd en in Den Bosch doet de rechter uitspraak in de zaak die draait om de dodelijke steekpartij in Oss. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt een graad of 7. Het weekend verloopt frisser met temperaturen van 4 of 5 graden en een graadje vorst. Er valt ook af en toe wat winterse neerslag.

Weer 22/1 - Infoplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in de zaak die draait om een dodelijke steekpartij vorig jaar in Oss. Daarbij kwam de 18-jarige Rik van de Rakt om het leven. Een 26-jarige vluchteling staat terecht. Deskundigen concludeerden eerder dat hij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en schizofrenie.

In Gdansk gaat het EK Shorttrack van start. Nederland wordt in Polen bij de vrouwen vertegenwoordigd door Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma. Bij de mannen hebben Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Sjinkie Knegt een individuele startplaats.

De GGD Rotterdam-Rijnmond presenteert de resultaten van het grote corona-onderzoek dat werd gehouden in de gemeente Lansingerland. Het massale testen moest inzicht geven in hoeverre de Britse variant van het virus al is verspreid in Nederland.

Wat heb je gemist? Er komt voorlopig geen coronapaspoort. Dat hebben de EU-leiders afgesproken op een extra EU-top. Er zijn volgens premier Rutte nog te veel vragen over zo'n vaccinatiecertificaat. Het kabinet heeft in Nederland advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over een dergelijk document, waarmee je zou kunnen reizen. Wel roepen de regeringsleiders iedereen op om niet te reizen als dat niet noodzakelijk is.

Ander nieuws uit de nacht: Biden wil kernwapenverdrag met Rusland verlengen: Het gaat om het 'New Start'-verdrag uit 2010, dat over twee weken afloopt. De presidenten Trump en Poetin hebben de afgelopen jaren onderhandeld over een verlenging, maar kwamen er niet uit.

'Veel meer geld nodig om extreem weer op te vangen': Het bedrag dat landen wereldwijd daar nu voor uitgetrokken hebben zal moeten vertienvoudigen tot 300 miljard dollar per jaar. Dat staat in het rapport State and Trends in Adaptation, dat is gepubliceerd in aanloop naar een internationale klimaattop die Nederland komende maandag organiseert.

Ondanks coronacrisis nieuw landbouwexportrecord: 95 miljard euro: Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research en het CBS. De waarde van de landbouwexport was 1 procent groter dan een jaar eerder. Hierbij worden wel nuances geplaatst: het volume daalde, terwijl de prijs steeg.

Oversterfte vorige week afgenomen: Er overleden naar schatting van het CBS 3858 mensen. Dat zijn er ongeveer 500 meer dan was verwacht als er geen covid-19 was geweest. De oversterfte van de twee weken ervoor bedroeg zo'n 800 per week. De oversterfte van vorige week deed zich alleen voor onder 65-plussers. En dan nog even dit: No Time To Die heet de nieuwe James Bond-film. Tijd om uitgebracht te worden is het volgens de bedrijven erachter nog lang niet, want de release is opnieuw uitgesteld. De film komt niet in april uit maar op 8 oktober, is nu het idee. Een reden wordt niet gegeven, maar het zal ongetwijfeld zijn vanwege het coronavirus. In veel landen zijn bioscopen dicht.

bond - 007.com