Van Vleuten in warm bad bij Movistar: 'Pontificaal op de foto naast Valverde'

Van Vleuten is met haar indrukwekkende palmares een van de blikvangers van de Spaanse ploeg, die ook toprenners als Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez, Enric Mas en Marc Soler onder contract heeft staan. Dat ze ook letterlijk in het middelpunt van de aandacht zou staan, verraste haar toch wel.

"Daarnaast voelt het als een warm bad, het is een warme familie waar ik in terecht ben gekomen. Ik ben heel leuk ontvangen."

"Ik had iets meer mañana mañana verwacht", vertelt Van Vleuten bij Langs de Lijn En Omstreken nadat ze voor het eerst met de ploeg op trainingskamp is geweest. "Ik heb ook de Netflix-documentaire gezien (waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat de professionaliteit soms wat te wensen overlaat bij de ploeg, red.), dus ik was benieuwd. Maar ze zijn echt goed bezig."

Hoewel steeds meer wielerteams een mannen- en vrouwenploeg hebben, is het nog niet zo gebruikelijk dat beide teams evenveel aandacht krijgen. Van Vleuten is blij met het sterke signaal dat haar ploeg ermee afgeeft.

Van Vleuten trainde de afgelopen week niet alleen met haar eigen teamgenoten, maar ook met de renners uit de mannenploeg. Dat deed ze ook al bij haar vorige werkgever, maar daar reed oud-wereldkampioen Valverde niet in de rondte.

Toch heeft Van Vleuten nog niet afgezien in het wiel van 'de onverslaanbare'. "Dat zou ik heel graag willen, maar ik ken mijn plek. De groep van Alejandro was wel de laatste groep waar ik mee wilde rijden, want die rijden echt heel hard bergop. Ik ben al heel blij als ik een beetje kan aanhaken bij de klassiekermannen. Als zij gas geven, dan kom ik al zwaar in de problemen", zegt Van Vleuten.

"Ik heb al heel veel trainingen met lossen en terugkomen achter de rug, maar daar word ik wel sterker van."