Tuchtzaken turnschandaal voorlopig stilgelegd na klachten over gespreksverslagen

Stephanie Tijmes in 2007 tijdens EK-kwalificatiewedstrijden in Amsterdam - ANP

Meerdere tuchtrechtelijke onderzoeken naar machtsmisbruik door turntrainers zijn stilgelegd door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het instituut laat de getuigenissen van drie turnsters opnieuw bekijken en beoordelen, nadat de drie turnsters hadden geklaagd zich niet te herkennen in de gespreksverslagen. Ook worden transcripties in een reeds afgerond onderzoek opnieuw tegen het licht gehouden vanwege mogelijke onjuistheden in de weergave. Meldingen van drie oud-topturnsters Drie oud-topturnsters, onder wie Stephanie Tijmes en Petra Witjes, en een moeder van een negenjarige turnster hebben bij het ISR hun verhaal gedaan over misstanden in de turnhal. Zij konden zich echter niet vinden in het door het ISR opgestelde gespreksverslag. Op basis van dat verslag wordt de aanklacht richting een trainer geformuleerd. Gespreksverslagen zijn volgens een moeder fout of incompleet aangeleverd en haar dochter zou tijdens het 'verhoor' ronduit bot zijn bejegend. Volgens Tijmes is de informatie in het verslag van haar gesprek "niet volledig en foutief". "Dat is kwalijk. Mijn essentie van grensoverschrijdend gedrag is niet duidelijk overgekomen. Het is niet de bedoeling dat we opnieuw slachtoffer worden, het moet gewoon goed zijn."

Quote Het is heel vervelend dat turnsters andermaal geconfronteerd worden met de nare toestanden uit het verleden. Bestuurslid Peter Vogelzang

Ook Witjes stelt dat de gespreksverslagen veel onjuistheden en onzorgvuldigheden bevatten. Daarnaast plaatst zij kritische kanttekeningen bij de gesprekstechnieken en methodieken van de onderzoekers. "Aannames, eigen interpretaties, vooringenomenheid en victimblaming (schuld bij de slachtoffers leggen, red.)", legt Witjes uit. "Het is fijn dat het ISR naar ons heeft geluisterd, maar het probleem is groter dan alleen maar de klachten die er nu liggen." Het ISR laat de opnames van de gesprekken nu opnieuw beluisteren en de verslagen controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Een onafhankelijke onderzoeker neemt de verklaringen onder de loep. Excuses voor procedurefouten Als de kritiek van de melders gegrond blijkt, kunnen de bestaande verslagen worden aangevuld of opnieuw worden opgesteld. Tijmes heeft al excuses ontvangen van het ISR voor de procedurefouten. Bestuurslid Peter Vogelzang noemt het stilleggen van de zaken "heel vervelend" voor de turnsters, "omdat ze andermaal geconfronteerd worden met de nare toestanden uit het verleden". Hij verwacht dat de tuchtzaken ongeveer een maand vertraging oplopen. Vogelzang sluit daarnaast niet uit dat de verslagen van nog enkele meldingen opnieuw beoordeeld moeten worden.

Turnen - ANP

Vorige maand bracht de NOS al naar buiten dat het ISR worstelt met de grote hoeveelheid meldingen die op het instituut afkwam nadat in de zomer het turnschandaal aan het rollen was gebracht. Vogelzang erkende dat de gang van zaken niet optimaal is verlopen. "Het zijn hele reële klachten", zei hij in december, toen de moeder haar klachten over het handelen van het ISR openbaarde.

Twee soorten onderzoek Onafhankelijk van elkaar lopen er twee onderzoeken naar de misstanden in de turnsport. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) doet tuchtrechtelijk onderzoek op basis van meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Die meldingen zijn gedaan over specifieke personen. Uit gesprekken die de NOS voerde met bestuurders van het ISR blijkt dat er onderzoek wordt gedaan naar 25 turntrainers. Onder leiding van Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, loopt er ook een wetenschappelijk onderzoek dat zich niet richt op individuen, maar op de cultuur in het turnen.