Voorlopig geen coronapaspoort • Oversterfte vorige week afgenomen

De wereldwijde release van de nieuwe James Bond-film No Time To Die is opnieuw uitgesteld. De film, de laatste met Daniel Craig in de rol van geheim agent 007, komt niet in april uit maar op 8 oktober. Dat staat in een mededeling op de officiële website.

Een reden voor het zoveelste uitstel wordt niet gegeven, maar het zal ongetwijfeld zijn vanwege het coronavirus. In veel landen zijn bioscopen dicht en het is nog onduidelijk hoe dat zal zijn in april.

