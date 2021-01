Voorbereidingen verkiezingen lopen goed • Voorlopig geen coronapaspoort

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is in november door de Europese Commissie onder grote druk gezet om het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gelijktijdig met de VS en het Verenigd Koninkrijk goed te keuren. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money op basis van gelekte documenten van het EMA.

De toezichthouder had belangrijke vragen over de zuiverheid van het het vaccin, maar vice-directeur Wathion van het EMA mailde op 19 november aan zijn collega-bestuurders dat het voor de Europese Commissie te veel 'politieke fall-out' zou geven als Europa het vaccin veel later zou goedkeuren dan de VS en het VK.

Uit de gelekte documenten blijkt niet of de vragen over het vaccin uiteindelijk zijn beantwoord. Wel gaf de EMA pas op 21 december, ruim na de VS en het VK, goedkeuring aan het vaccin.