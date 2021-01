James Bond-film opnieuw met een half jaar uitgesteld

De wereldwijde release van de nieuwe James Bond-film No Time To Die is opnieuw uitgesteld. De film komt niet in april uit maar op 8 oktober, staat in een mededeling op de officiële website.

Een reden voor het nieuwe uitstel wordt niet gegeven, maar het zal ongetwijfeld zijn vanwege het coronavirus. In veel landen zijn bioscopen dicht en het is nog onduidelijk hoe dat zal zijn in april.

De 25ste Bond-film, de laatste met Daniel Craig als geheim agent 007, zou oorspronkelijk eind 2019 uitkomen. Dat werd eerst met een paar maanden uitgesteld omdat de beoogde regisseur opstapte en vervolgens gooide de coronapandemie roet in het eten. De planning werd achtereenvolgens november 2020, april 2021 en nu dus oktober 2021.

Bioscopen hoopten dat No Time To Die dit voorjaar zou leiden tot een opleving van hun volledig ingestorte sector. Volgens entertainmentmedia is hun hoop nu gevestigd op de Marvel-superheldenfilm Black Widow, die gepland staat voor mei.