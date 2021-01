'Veel meer geld nodig om extreem weer op te vangen'

Er is veel meer geld nodig om landen en gemeenschappen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het bedrag dat landen wereldwijd daar nu voor uitgetrokken hebben zal moeten vertienvoudigen tot 300 miljard dollar per jaar. Dat staat in het rapport State and Trends in Adaptation, dat is gepubliceerd in aanloop naar een internationale klimaattop die Nederland komende maandag organiseert.

In het rapport van het klimaatinstituut Global Center on Adaptation (GCA) klinkt bezorgdheid over de impact die de coronacrisis heeft op klimaatbeleid. "Klimaatverandering stopt niet als gevolg van covid-19, en dat zou ook niet moeten gelden voor de urgente taak om de mensheid voor te bereiden op een leven met de vele gevolgen van een opwarmende planeet", aldus het rapport. Want klimaatverandering is een "nog grotere existentiële dreiging dan covid-19".

Het GCA is sinds enkele jaren in Nederland gevestigd. Het signaleert dat er afgelopen jaar minder geld werd uitgetrokken voor wat klimaatadaptatie wordt genoemd. Dit wil zeggen: het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering die sowieso optreden, ook al proberen landen hun uitstoot terug te dringen. Het afgelopen jaar waren ruim 50 miljoen mensen slachtoffer van een recordaantal weersextremen als langdurige droogte, stormen of overstromingen.

'Geen vaccin voor klimaat'

Oud-secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon is betrokken bij het GCA. Op een online briefing voor internationale media deed hij een oproep aan politici om meer actie te ondernemen. "Het klimaat verandert veel sneller en ingrijpender dan we dachten. We zien ernstige bosbranden, langdurige droogte, hevige regenval, smeltend ijs op Antarctica en de Noordpool, en we hebben geen tijd te verliezen."