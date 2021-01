Ondanks coronacrisis nieuw landbouwexportrecord: 95 miljard euro

De totale Nederlandse landbouwexport heeft in 2020 naar schatting een nieuw record bereikt: 95,6 miljard euro, ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Dit laat zien dat de weerbaarheid van de land- en tuinbouwsector best wel groot is", zegt onderzoeker Petra Berkhout.

De waarde van de landbouwexport was 1 procent groter dan een jaar eerder. Hierbij worden wel nuances geplaatst: het volume daalde, terwijl de prijs steeg. Daarnaast daalde de waarde van exportproducten afkomstig van Nederlandse bodem licht. Dat werd echter tenietgedaan door een sterke stijging (5 procent) van de waarde van buitenlandse producten die door Nederland worden geëxporteerd.

Wie verder inzoomt ziet dat de export van sierteelt - hieronder vallen onder meer bloemen en planten - nagenoeg gelijk is gebleven. Dat bleef afgelopen jaar de grootste exportgroep. Bij andere categorieën is een daling van de exportomvang te zien, bijvoorbeeld bij vlees (3 procent) en zuivel en eieren (4 procent).

Accentverschuivingen: lokale ketens

Maar al met al doet de land- en tuinbouwsector het dus niet slecht, zegt onderzoeker Berkhout. Dat komt volgens haar deels door steunmaatregelen, maar ook andere zaken spelen een rol. "De keten heeft goed ingespeeld op veranderingen." Daarnaast ziet ze "accentverschuivingen", waarbij er meer aandacht is voor lokale afzet en kortere ketens. Maar ze benadrukt dat de export de hoofdmoot is in de afzet.

Er is in Nederland al jaren discussie over de hoeveelheid die wordt geëxporteerd, onder meer vanwege de gevolgen voor het milieu. Na de VS is Nederland het grootste landbouwexportland ter wereld. Twee derde daarvan gaat naar andere EU-landen, een kwart naar Duitsland.