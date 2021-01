Atletico ontsnapt dankzij dubbelslag Suárez bij Eibar met scorende keeper

Koploper Atlético Madrid heeft zijn royale voorsprong in Spanje uitgebouwd. Luis Suárez had met twee doelpunten het antwoord op de scorende keeper Marko Dmitrovic van Eibar (1-2).

De tweede treffer maakte hij in de voorlaatste minuut van de tweede helft uit een penalty. Suárez is daardoor met elf goals topscorer van La Liga, waarin Atlético zeven punten meer heeft en een wedstrijd minder gespeeld dan nummer twee Real Madrid.

Keeper Jan Oblak slikte pas zijn zevende tegentreffer, doordat zijn collega Dmitrovic hem in de openingsfase vanaf de stip op het verkeerde been zette. Suárez had vlak voor rust ook al gelijk gemaakt, voordat hij zelf ook de strafschop versierde waarmee hij zijn ploeg de drie punten bezorgde.