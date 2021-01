Burnley stunt met zege op Liverpool, dat opnieuw niet weet te scoren

Liverpool is in eigen huis verrassend onderuitgegaan tegen laagvlieger Burnley. De landskampioen van afgelopen seizoen kwam voor de vierde competitiewedstrijd op rij niet tot scoren en verloor met 1-0.

Na drie Premier League-wedstrijden zonder doelpunt, snakte Liverpool naar een goal in de wedstrijd tegen Burnley, de nummer zestien van de Engelse competitie. De ploeg van trainer Jürgen Klopp, met Georginio Wijnaldum in de basis, zocht dan ook nadrukkelijk de aanval en kreeg in de eerste helft meerdere kansen.

De grootste was voor Divock Origi. De Belgische aanvaller kreeg de bal in de voeten geschoven door Burnley-aanvoerder Ben Mee, maar verzuimde de score te openen. Oog in oog met Burnley-keeper Nick Pope knalde hij de bal snoeihard op de lat.

Knappe reddingen Pope

Liverpool, dat ook in de tweede helft alles op alles zette om een einde te maken aan de doelpuntendroogte, stuitte meerdere malen op de uitblinkende Pope. De doelman van Burnley verrichtte knappe reddingen op schoten van onder anderen Trent Alexander-Arnold en Mo Salah.

Burnley, met Erik Pieters vrijwel de hele tweede helft in het veld, kwam er nauwelijks uit, maar kreeg met nog acht minuten te spelen een penalty. Ashley Barnes ging achter de bal staan en faalde niet vanaf elf meter.