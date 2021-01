Oud-ambassadeur Sudan gelinkt aan verijdelde terreuraanslag New York

Een Sudanese oud-ambassadeur in Den Haag wordt in internationale publicaties in verband gebracht met een terroristische groepering, meldt NRC.

Sirajuddin Hamid Yousif was tussen 2010 en 2013 ambassadeur in Den Haag. Ook kreeg hij een lintje van toenmalig koningin Beatrix.

In de jaren 90 lekte hij volgens bronnen van The New York Times en The Washington Post informatie aan terroristen die in 1993 onder meer het hoofdkantoor van de Verenigde Naties wilden opblazen.

Hij werkte destijds voor de Sudanese vertegenwoordiging bij de VN en zou onder meer het bouwplan van het gebouw aan de terroristen hebben doorgespeeld, net als het reisschema van de toenmalige Egyptische president Hosni Mubarak, die ook een doelwit was van de groep.

Uitnodiging van prinses Beatrix

Toen het plan werd ontdekt was Yousif het land al uit. Vijftien jaar na zijn vertrek uit de VS was Nederland het eerste westerse land waar hij weer een diplomatieke post kreeg, schrijft NRC.

Volgens de krant willen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst niet zeggen of ze op de hoogte waren van de verdenkingen tegen Yousif toen ze hem toelieten als ambassadeur en later benoemden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook is hij op uitnodiging van prinses Beatrix aanwezig geweest op de receptie na de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Yousif, tegenwoordig advocaat in Khartoem, zegt tegen de krant dat hij niets te maken had met de verijdelde aanslagen in New York en dat hij erin is geluisd door de FBI. Volgens de oud-diplomaat zocht de VS manieren om de VN te overtuigen sancties tegen Sudan af te kondigen. Volgens Yousif heeft de VS nooit bewijs getoond.