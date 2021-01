Eerstedivisionist NEC rekent in verlenging af met Fortuna en bekert verder

NEC heeft zich ten koste van Fortuna Sittard geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De nummer zes van de eerste divisie rekende in de verlenging af met de nummer elf van de eredivisie: 3-2.

In de weinig enerverende eerste helft was Fortuna duidelijk de bovenliggende partij, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat nauwelijks. Onder anderen Lisandro Semedo (volley over het doel), Emil Hansson (schuivertje in de handen van de keeper) en Samuel Moutoussamy (eenvoudige redding van de keeper) konden het NEC-doelman Mattijs Branderhorst niet moeilijk maken.

Moutoussamy kreeg vlak voor rust de grootste kans om de bezoekers op voorsprong te schieten. De middenvelder leek de bal eenvoudig binnen te kunnen tikken, maar zijn inzet ging op wonderbaarlijke wijze toch nog naast. "We hadden de volledige controle, maar creëerden te weinig", vatte Fortuna-trainer Sjors Ultee de eerste helft samen.

Goede invalbeurt Flemming

Met verse krachten Mats Seuntjens en Zian Flemming in de ploeg wist Fortuna Sittard in de tweede helft meer gevaar te stichten. Branderhorst kon een schot van Seuntjens nog ternauwernood tegenhouden, maar op de inzet van Flemming even later was de doelman kansloos.