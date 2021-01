Extra ondernemerssteun van 7,6 miljard: lucht voor de een, te laat voor de ander

De 7,6 miljard euro aan extra steunmaatregelen die het kabinet nu vrijmaakt voor ondernemers, betekent dat mensen die eerder buiten de boot vielen, nu soms toch geld krijgen van de overheid. "Samen heelhuids de overkant bereiken", zei minister Koolmees van Sociale Zaken vanmiddag over het doel van de steun.

Zo worden ondernemers nog meer tegemoet gekomen in hun vaste lasten, komt er een uitbreiding van de loonsubsidie en er is vanaf het voorjaar een aparte regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Maar, komt die steun op tijd?

Startersregeling: 'Nog maanden wachten duurt te lang'

Het startersfonds is een mooi gebaar, maar volgens horecaondernemer Benjamin Charro wel een die veel te laat komt. "Eigenlijk is dit een pakket van niks: ondernemers zoals ik hebben behoefte aan geld met terugwerkende kracht om uitstaande schulden te betalen en lucht te krijgen. Ook moeten we dus nog maanden hierop wachten terwijl die tijd er simpelweg niet is."

De ondernemer heeft vier maanden huurachterstand en schulden die nog moeten worden afbetaald. Charro had al een zaak in Enschede en besloot eind 2019 om een tweede restaurant te beginnen. Daarvoor moest hij een winkelpand verbouwen tot restaurant. Hij financierde dit met leningen bij leveranciers en familieleden. Toen hij open kon, kwam de coronacrisis. Maar omdat hij starter was, kreeg hij nul financiële steun.

Charro verwacht dat de crisis nog wel een tijd gaat duren. Die tijd kan hij niet overbruggen zonder financiële steun. "Ik heb zelfs het spaargeld van mijn kinderen aangeboord. Geef eerder geld, stort het desnoods op onze rekening om even lucht te geven maar laat ons niet tot mei wachten. De schuldeisers willen geld, die geven geen hulp."

Hij is in november alsnog opengegaan, al levert dat soms heel weinig op. "Ik heb dagen waarop ik een omzet draai van zes euro, soms zelfs niks. Je lacht om zo'n bedrag."

Tegemoetkoming vaste lasten ook voor grootbedrijf: 'Goed nieuws'

Met de verruiming van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), moeten ook grootbedrijven worden geholpen: eerder konden alleen het midden- en kleinbedrijf daar aanspraak op doen. Ook wordt de loonsubsidie, de NOW, verruimd. "Wij zijn blij met dit pakket", zegt Mieke van Deursen, oprichter van kledingketen Shoeby.

Met 230 winkels in heel Nederland en 1500 medewerkers loopt de omzetverlies van haar bedrijf door de coronacrisis in de miljoenen. "Als je puur kijkt naar het geld dat we straks krijgen van de overheid, is dat niet eens enorm veel: onze vaste lasten zijn hoger, maar het geeft weer ruimte. Alle kleine beetjes helpen en daar gaat het om."

Van Deursen zegt dat het extra geld daarnaast helpt voor een positieve mindset bij werknemers. "Je merkte dat iedereen een beetje onzeker en onrustig werd. In deze persconferentie voelde ik echt begrip. Dit geeft perspectief om straks weer alles klaar maken in de winkels als we weer open mogen. Dan kunnen we er feest van maken."

Garantiefonds voor evenementen: 'Heel belangrijk'

Terwijl de organisatie van het Britse muziekfestival Glastonbury de komende editie annuleert, hoopt de Nederlandse festivalbranche dit seizoen voorzichtig weer van start te gaan. Paaspop is het festival dat het seizoen in Nederland traditioneel aftrapt. Directeur van Peter Sanders noemt zo'n fonds heel erg belangrijk. "Want we organiseren festivals met miljoenenbegrotingen. En het risico dat een festival wordt gecanceld vanwege een virus leidt natuurlijk tot enorme schade."

Ook de directeur van het hiphopfestival WOO HAH! is blij. Dankzij het garantiefonds durft hij nu flink aan de slag te gaan: