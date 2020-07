De eerste race voor Schippers na de coronastop is geen eerlijke strijd

Door de verschillende omstandigheden op de baan was er donderdagavond van een eerlijke wedstrijd geen sprake, maar Dafne Schippers heeft haar eerste wedstrijd in de buitenlucht kunnen afwerken op de zogeheten Inspiration Games.

Atleten nemen het daarbij in drietallen tegen elkaar op. Dat gebeurt in zeven stadions over de wereld, waarvan Papendal er een was. De beelden vanaf de verschillende complexen worden daarna door tijdregistratiespecialisten gesynchroniseerd.

"Je moet het nu helemaal zelf doen", zei atlete Marije van Hunenstijn over de wedstrijd zonder directe tegenstanders. "Je kunt je niet aan anderen optrekken."

Liesblessure

Schippers was blij voor het eerst sinds de coronastop weer in actie te komen. Eindelijk weer fit, nadat een zware liesblessure haar sinds eind vorig jaar parten had gespeeld. "Ik denk dat het ideaal is om af en toe te oefenen."

De estafetteploeg van Nederland, waar Nadine Visser het drietal completeerde, moest het afleggen tegen de VS en Zwitserland. Niet in de laatste plaats omdat de lopers het daar stukken beter troffen met het weer.