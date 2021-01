Lof en beststellernotering voor jonge dichteres bij inauguratie Biden

amanda gorman - Reuters

De vrouw die een gedicht voordroeg bij de inauguratie van de Amerikaanse president Biden, is in één klap een bestsellerauteur. Haar twee boeken zijn de nummer een en twee op de lijst met best verkochte boeken op Amazon. De 22-jarige Amanda Gorman was uitgenodigd om een voordracht te geven bij de inauguratie van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris gisteren. Haar twee dichtbundels komen pas in september uit, maar een dag na haar optreden zijn het al de meest bestelde boeken bij de grootste webwinkel ter wereld.

Gorman werd op 19-jarige leeftijd de eerste nationale jeugddichter van de Verenigde Staten. Ze is geen onbekende naam in het land, zo is Oprah Winfrey een liefhebber van haar werk. Op de trappen van het Capitool sprak ze over de toekomst van de Amerikanen, die ondanks de verdeeldheid samen een toekomst moeten vormen. De voordracht kon op veel bewondering rekenen, zo twitterde Hillary Clinton dat ze niet kan wachten tot Gorman zelf een gooi naar het presidentschap doet.