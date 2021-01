Man opgepakt voor vernieling pand van The Black Archives in Amsterdam

De politie heeft een 35-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gebouw van de cultuurhistorische organisatie The Black Archives in Amsterdam.

Het pand van vereniging Ons Suriname, waar onder meer The Black Archives in huist, werd begin december beklad. Muurschilderingen van belangrijke figuren uit de zwarte geschiedenis werden overgeschilderd met witte verf. Ook werden er stickers op de deur geplakt met de tekst 'roetveegpiet is genocide'.

De bekladders van de muurschilderingen waren door een beveiligingscamera gefilmd. Op de beelden was te zien dat ze zo'n 8 minuten bezig waren en na afloop een foto maakten, meldt AT5.

De verdachte zit nog vast voor verhoor. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten. De muurschilderingen zijn inmiddels weer hersteld, meldt NH Nieuws.