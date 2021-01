Gaslek na brand in flatgebouw in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord is een negen verdiepingen hoge flat ontruimd geweest vanwege een brand en een gaslek. Honderden mensen moesten hun woning verlaten en werden tijdelijk ondergebracht in een buurthuis en een sporthal.

De brand is geblust en het gasnetwerk is veiliggesteld door netwerkbeheerder Liander. Volgens de brandweer mogen de flatbewoners in de loop van de avond weer naar huis. Bij de brand en de ontruiming raakte niemand gewond.

Ook waterleiding geraakt

De brandweer kwam in eerste instantie naar de flat om een brand in een kelderbox te blussen. Bij die brand is een gaslek ontstaan. Tijdens het blussen sloegen de meters van de brandweer uit en bleek er in meerdere kelderboxen gas aanwezig te zijn. Daarop werd de flat onmiddellijk ontruimd.

De bewoners van tien woningen in het flatgebouw worden vannacht ergens anders ondergebracht. Tijdens graafwerkzaamheden vanavond is een waterleiding geraakt waardoor ze geen water hebben en ook is er in deze woningen nog geen gas.