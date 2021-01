Flat ontruimd in Amsterdam-Noord vanwege gaslek

In Amsterdam-Noord is een flat ontruimd. Bij de brandweer kwam een melding binnen van brand in een kelderbox.

Tijdens het blussen sloegen de meters van de brandweer uit en bleek er in meerdere kelderboxen gas aanwezig te zijn. Daarop werd de flat van negen verdiepingen onmiddellijk ontruimd.

Netbeheerder Liander onderzoekt het gaslek, tot er duidelijkheid is moet iedereen buiten blijven. De brand is inmiddels geblust, meldt een woordvoerder van de brandweer. De bewoners worden met een bus opgehaald en naar een andere locatie gebracht. Het is onbekend om hoeveel mensen het gaat.

Niemand raakte gewond.