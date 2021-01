Geen grote evenementen in Drenthe voor 1 juni

In Drenthe vinden voor 1 juni geen grote evenementen plaats. Tot dat besluit zijn de twaalf burgemeesters in de provincie gekomen, schrijft RTV Drenthe. De burgemeesters willen op deze manier vroeg duidelijkheid geven aan organisatoren.

Het gaat bijvoorbeeld om carnavalsoptochten, paasvuren en schaatstoertochten. "We hebben nog veel te veel besmettingen. Daar komt bij dat lang nog niet iedereen voor de zomer is gevaccineerd. Ook het verloop van de Britse variant van het virus is onvoorspelbaar. Dat maakt dat het gewoon niet realistisch is dat er al voor juni evenementen kunnen plaatsvinden. Hoe jammer ook", zegt de voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe Marco Out.

"We roepen organisatoren op om tijdig contact op te nemen als ze een datum na 1 juni op het oog hebben. We weten niet wat er na de zomer mogelijk is, maar we willen met elkaar goede afspraken maken en ook zorgen voor spreiding van evenementen in onze provincie."

Evenementen na 1 juni

In Drenthe staat een aantal evenementen kort na 1 juni gepland, zoals het Blues Festival in Grolloo en het TT Festival in Assen. Het is nog niet duidelijk of de organisatoren van die evenementen door kunnen gaan met hun plannen.

"Uiteindelijk is het aan de organisator. Je moet een datum aangeven waarop je zegt: vanaf dat moment is het in ieder geval niet verstandig om het te gaan doen. Ik weet dat sommige organisatoren ook nadenken over andere data", zegt Out.

"Tot 1 juni hebben we duidelijkheid gegeven, maar het zal voor iedereen ingewikkeld zijn. We moeten het gaan ervaren met elkaar." Wanneer er meer bekend wordt gemaakt voor de evenementen na 1 juni kan Out nog niet zeggen.

De kans dat de maatregel teruggedraaid wordt als het aantal besmettingen afneemt, lijkt klein. "Ik wil geen valse hoop geven. Dan moet het wel heel erg anders gaan dan op dit moment", aldus Out.

Carnaval in Brabant en Limburg

Ook in andere provincies gaan bepaalde grote evenementen niet door. Vorige week zetten de drie Brabantse veiligheidsregio's definitief een streep door een fysiek carnaval in Brabant.

Volgens de veiligheidsregio's hadden ze geen andere keuze nadat het kabinet had aangekondigd de lockdown met drie weken te verlengen. "Het is niet onverwacht, maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u", zo schreven de voorzitters.

Net als in Brabant zijn er dit jaar ook geen grote carnavalsfeesten en -optochten in Limburg. De veiligheidsregio's in die provincie besloten vorig jaar oktober alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is, niet op de traditionele wijze door te laten gaan. Dat geldt ook voor alle feesten en bijeenkomsten die aan carnaval voorafgaan.