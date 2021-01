Brand in verzorgingshuis Oekraïne eist vijftien levens

Bij een brand in een verzorgingshuis in Oekraïne zijn zeker vijftien mensen omgekomen. Dat gebeurde in de stad Charkov, in het oosten van het land.

De brand woedde op de tweede verdieping van het verzorgingshuis. Er waren 33 ouderen binnen op het moment van de brand. Negen van hen zijn gered, vijf ouderen moesten naar het ziekenhuis. Over het lot van de anderen is niets bekend.

Onderzoek

President Volodymyr Zelensky noemt de brand een verschrikkelijke tragedie. "De reddingswerkers waren vanaf de eerste minuten ter plaatse om het vuur te doven", schrijft hij.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De president kondigt een onderzoekscommissie aan die de oorzaak van de brand moet achterhalen. Ook wil hij weten wie er verantwoordelijk voor is.