VVV leidt tegen Go Ahead Eagles door fraaie knal Bastiaans

Na ruim twintig minuten spelen in Venlo is het duel tussen VVV en de Eagles in balans.

We zagen één beste kans voor de thuisploeg voor Roemer, maar keeper Gorter greep tijdig in. Even later was er bijna de 1-0 voor Go Ahead - dat eerder misschien al een penalty had verdiend - na een prima aanval, maar het afsluitende schot van Mulenga belandt op de buitenkant van de paal.

VVV-Go Ahead Eagles 0-0